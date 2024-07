Sono oltre 40 gli incendi di boschi e sterpaglie divampati oggi a Roma e provincia. Dalle 14.30 tre squadre dei vigili del fuoco e due autobotti sono impegnate in via Sommatino alla Borghesiana per incendio di sterpaglie. Altre squadre stanno stanno operando a Sant'Angelo Romano in Via di Montardone per un vasto incendio di vegetazione. Pompieri ancora al lavoro anche per il rogo divampato nel comune di Poli.





