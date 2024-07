Principio incendio in un albergo al centro Roma, nessun ferito

Principio d'incendio stasera all'hotel Plaza in via del Corso, al centro di Roma. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gpit ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) e del I Gruppo Centro. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona interessata e fornito ausilio ai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, sembra che l'incendio si sia sprigionato dai locali cucina, nel retro dell'albergo che affaccia su via Belsiana.

Le fiamme sono state subito domate e non risulterebbero persone ferite. Secondo quanto si apprende, l'albergo è agibile ed è stata interdetta solo la parte delle cucine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA