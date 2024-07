Petardi nello stadio e violenze in strada, emessi 4 Daspo

Per i prossimi due anni non potranno rimettere piede in uno stadio di calcio: da quelli di Serie A fino all'ultimo campo in terra battuta di Terza Categoria. Due tifosi dell'Inter sono stati raggiunti oggi dal Daspo, il Divieto di assistere a manifestazioni sportive. La polizia di Frosinone ritiene che siano stati loro durante la partita contro l'Inter del 10 maggio scorso ad accendere due grossi petardi nello stadio Stirpe lungo il corridoio per l'accesso agli spalti del settore Ospiti. Sono deflagrati alla base del montascale per anziani e disabili; un terzo petardo è deflagrato nei pressi di una porta metallica che è rimasta danneggiata.

Sempre oggi il questore di Frosinone ha aumentato il periodo del Daspo "Willy" inflitto a maggio 2023 ad un giovane della provincia che aveva aggredito il fratello dell'ex fidanzata, all'esterno di un bar/pizzeria. I rapporti di Polizia e carabinieri dicono che ha continuato ad essere pericoloso per la collettività: il questore ha alzato allora da 2 a 3 anni il divieto di entrare in pubblici esercizi e locali di intrattenimento ma anche di starci a poca distanza.

Il Daspo urbano è stato inflitto anche ad un giovane di fuori provincia, per aver partecipato ad una lite provocata da un gruppo di ragazzi extracomunitari all'esterno di un bar a Ferentino.



