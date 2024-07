Caporalato: Cgil, 363.709 euro donati a famiglia Satnam Singh

"Sono 363.709,88 gli euro donati da migliaia di persone, associazioni, sindacati e partiti a sostegno di Soni e della famiglia di Satnam Singh, il bracciante lasciato disumanamente a morire dopo un gravissimo infortunio sul lavoro nelle campagne di Latina.

Una straordinaria risposta di umanità, solidarietà e partecipazione alla raccolta fondi promossa dalla Cgil di Roma e Lazio, la Flai Cgil di Roma e Lazio, la Cgil di Frosinone e Latina e la Flai Cgil di Frosinone e Latina". Così, in una nota, la CGIL regionale.

"Questo è per noi un segnale importante - continua la nota - che testimonia, insieme alle grande adesione alle manifestazioni del 22 giugno e del 6 luglio a Latina, la volontà di tanti di superare il caporalato e un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone e non ne rispetta il diritto alla salute e alla sicurezza".



