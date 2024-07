Atletica: Run Rome The Marathon, numero chiuso a 30mila iscritti

L'edizione del 16 marzo 2025 di Run Rome The Marathon si sta rivelando un grande successo di partecipazione, ad oggi ci sono il doppio degli iscritti rispetto al luglio 2023. Maratona di Roma che nel 2025 festeggerà la 30/a edizione e per di più nell'anno del Giubileo, un'edizione della corsa molto attesa in un anno speciale. Per garantire alta qualità organizzativa gli organizzatori hanno deciso di inserire, per la prima volta in Italia, un numero chiuso di 30mila maratoneti. Un tetto massimo di iscritti, così come accade per tutte le più grandi maratone del mondo. Inoltre la stracittadina Fun Run da 5km verrà anticipata al sabato mattina 15 marzo raddoppiando le giornate di sport.

"La Maratona di Roma - ha detto il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri - sta crescendo sempre di più e sta diventando uno degli appuntamenti agonistici riconosciuti e attesi a livello internazionale. La qualità dell'organizzazione e il numero record atteso di iscritti confermano le aspettative che ci eravamo dati come amministrazione e la scelta di istituire un numero chiuso è un'ulteriore garanzia di qualità della manifestazione e dei servizi ai partecipanti. L'irripetibile e unico scenario del percorso che si snoda all'interno del sito Unesco più bello al mondo, sarà anche il più confortevole possibile per i maratoneti che parteciperanno. Una vera e propria festa dello sport, della partecipazione e della bellezza della nostra città". E l'assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato ha aggiunto: "Roma si conferma la capitale delle corse su strada, la risposta del pubblico, italiano e straniero, è straordinaria: contiamo di fare il record della manifestazione, con 30 mila iscritti alla corsa competitiva e alte 20mila nella stracittadina del sabato.

Solo Roma può garantire ai runners di tutto il mondo di correre come in un museo a cielo aperto".

Alla vigilia dei Giochi Olimpici arriva anche il commento del Presidente Fidal Stefano Mei: "La prossima edizione della Run Rome The Marathon sarà la più partecipata di sempre, c'è sempre più voglia di atletica e di running, anche grazie al periodo d'oro che sta attraversando la nostra Nazionale. Correre in uno scenario come quello di Roma, e della sua storia millenaria, in un evento che può vantare standard qualitativi all'avanguardia e in linea con le migliori maratona d'Europa, è qualcosa di unico e indimenticabile".

Per gli organizzatori a parlare è Alessandro Giacomini Managing Director di Infront Italy: "L'inserimento del numero chiuso a 30 mila iscritti è un chiaro segnale di come la nostra organizzazione (Infront, Corriere dello Sport Stadio, Italian Marathon Club e Atielle) abbia lavorato con determinazione, impegno e dedizione per far crescere una manifestazione che nel 2019 contava 10.000 partecipanti e che oggi porta a Roma Capitale una maratona a numero chiuso, prima in Italia, a livello delle 6 Marathon Majors."



