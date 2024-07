Siae, in Lazio concerti incassano tanto ma la Roma è più seguita

Concerti, calcio, sport individuale, parchi da divertimento, opere di prosa. È questa la classifica dei tipi di evento per guadagni dai biglietti in Lazio nel 2023.

Lo si legge nel Rapporto Siae 2023, nel quale sono riportati sia i dati relativi agli appuntamenti locali che a quelli nazionali.

I grandi eventi musicali hanno incassato dai ticket più di 133 milioni di euro, per quasi 2,8 milioni di biglietti staccati. La spesa media per persona è stata di 47,68 euro, 10 in più rispetto alla media nazionale. Molto bene il concerto degli Imagine Dragons, secondo evento 2023 per numero di presenze (69.525).

Ma è il calcio, che come settore si trova in seconda posizione, a dominare la classifica degli eventi più seguiti, ovvero: il derby Lazio-Roma del 12 luglio (69.701), la semifinale di Europa League Roma-Feyenoord del 20 aprile (69.021), Roma-Salernitana del 22 maggio (68.884) e Roma-Lecce del 5 novembre (28.410).

Più in generale, lo sport più amato dagli italiani conta una spesa di quasi 100 milioni per circa 3,7 milioni di spettatori.

Il biglietto medio è costato 26,62 euro, 5 in più rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda gli altri sport individuali, la spesa ammonta a 50 milioni per 609mila spettatori, che però pagano ticket di 34,27 euro superiori al resto d'Italia: la media regionale è di 82,11 euro.

I parchi divertimento guadagnano invece quasi 38 milioni da 2,7 milioni di presenze, mentre le opere di prosa 33,3 milioni di euro con quasi 1,9 milioni di spettatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA