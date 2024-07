Maxi rogo a Roma: Protezione Civile, 'tenere le finestre chiuse'

La Protezione Civile raccomanda di tenere le finestre chiuse e di non utilizzare i condizionatori a presa d'aria esterna nella zona di Casal Lumbroso, il quartiere di Roma dove oggi pomeriggio si è sviluppato un maxirogo di sterpaglie con un'alta colonna di fumo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento.

A titolo precauzionale la Protezione Civile raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell'incendio (Municipi XII, zone dell'XI e del XIII) di: non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d'aria esterna; limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l'ondata di calore di livello rosso.

Nella zona interessata è stato attivato il monitoraggio dell'aria da parte di Arpa Lazio, i cui risultati saranno pubblicati sul sito Arpa Lazio nel corso dei prossimi giorni.





