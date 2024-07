Malamovida, richiesto allontanamento per gruppo di giovani

I carabinieri della Stazione di Montalto di Castro in provincia di Viterbo hanno richiesto il divieto di ritorno nel comune per quattro anni, per un gruppo di giovani viterbesi, responsabili di vari episodi di violenza e aggressioni nei locali della movida estiva sulla litoranea. I giovani hanno tutti precedenti penali per rissa, lesioni personali, e per reati di droga.

Le misure, richieste per i giovani, sono per motivi di sicurezza pubblica e mirano a prevenire ulteriori episodi di criminalità, tutelando la quiete pubblica e il diritto al divertimento sicuro dei cittadini e dei turisti.

Le zone di Montalto e Tarquinia, infatti, negli ultimi tempi sono state il teatro di vari episodi di microcriminalità, come la rissa di sabato notte a Montalto, che ha visto fronteggiarsi un gruppo di persone armate di coltelli e cocci di bottiglia.

Nei confronti di due dei ragazzi del gruppo allontanato, già sottoposti alla misura di prevenzione dell'avviso orale, è stato richiesto anche il Daspo Willy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA