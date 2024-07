Gala Roberto Bolle and Friends illumina il Caracalla Festival

Roberto Bolle torna a illuminare il Caracalla Festival con il suo Gala nel quale è al centro della scena con le star internazionali della danza. Tra i pezzi inediti che lo vedranno protagonista il 19 e 20 luglio dello spettacolo della stagione estiva dell' Opera di Roma c'è anche c' è anche Prometheus, pensato e realizzato con il coreografo Massimiliano Volpini sulla leggenda del titano che ha rubato il fuoco agli dei per farne dono agli uomini. Il resto di ''Roberto Bolle and Friends'' , come sempre, un extra-ordinario viaggio nel repertorio classico e contemporaneo del balletto.

Tra i grandi ballerini, António Casalinho è impegnato in due pezzi di grande sapienza tecnica come Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh ed Esmeralda di Marius Petipa, quest'ultimo accanto a Margarita Fernandes. E poi Tatiana Melnik e Giorgi Potskhishvili straordinari protagonisti del passo a due di Don Chisciotte sempre di Petipa. Nicoletta Manni danza La Luna sull'Adagio del Concerto per violino in Mi maggiore di Bach, il balletto creato da Murice Béjart negli anni settanta per Luciana Savignano e che lei stessa ha trasmesso all'étoile del Teatro alla Scala di Milano. La danza classica contemporanea è ben rappresentata dal pezzo II, di Philippe Kratz, interpretato da Casia Vengoechea e Toon Lobach. Completano il programma i passi a due di Roberto Bolle con Melissa Hamilton, Qualia di Wayne Mc Gregor e Lightness of Being di Craig Davidson, e un altro assolo, Chiaroscuro, questa volta di Simone Valastro su musica di Max Richter.



