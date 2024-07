Cinema sull'isola, dal 26 luglio il festival a Ventotene

Dal 26 luglio all'1 agosto Ventotene è al centro di un ricco programma di proiezioni e incontri con registi, sceneggiatori e attori, ospiti del Ventotene Film Festival che, da 29 anni, porta il cinema sull'isola pontina. Tanti i protagonisti del festival che vede rinnovato per il sesto anno l'evento Green path, concorso internazionale per film e documentari dedicati alla salvaguardia dell'ecosistema. Ampio spazio ai cortometraggi con la sezione Corti d'autore e, novità di quest'anno, la sezione Ritratto di chef: i grandi chef, le loro vite e le loro storie. Torna Registe europee in scena, una selezione di film diretti da donne e premiati nei più importanti festival internazionali. Si parte il 26 luglio con il libro di Vinicio Marchioni, Tre notti, e la proiezione di The Forest Maker di Volker Schlöndorff. Poi l'incontro con Paolo Virzì e il cast di Un altro ferragosto e la consegna al regista del Premio Vento d'Europa. Il 27 luglio spazio al cortometraggio Reginetta di Federico Russotto e all'anteprima italiana di Héros de la Méditerranée: l'expédition Thalas di Thomas Capiten. Protagonista della serata il film Io Capitano di Matteo Garrone con gli attori e gli sceneggiatori che riceveranno il Premio Open Frontiers. Il 28 luglio si apre con Il barbiere complottista di Valerio Ferrara e Abyss Clean Up di Igor D'India. Infine l'omaggio a Marcello Mastroianni a 100 anni dalla nascita, con il film Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. Il 29 luglio si parte con Terra dei padri di Francesco Di Gioia e l'anteprima italiana di The Plastic Hike di Carolina Semrau e Augusto Lima. Il 30 luglio Ritratto di chef, una selezione di 24 lungometraggi di Pippo Onorati, e Dernière Plage del regista Alessandro Onorato. Il 31 luglio spazio a Corti d'autore con Unfitting di Giovanna Mezzogiorno, e Club Zero di Jessica Hausner nella sezione Registe europee in scena.

Chiude la serata Nerì Marcorè che presenta il suo primo film da regista: Zamora. L'1 agosto Anna Pavignano presenta il libro Da domani mi alzo tardi e poi Welcome to paradise di Leonardo Di Costanzo. A seguire l'anteprima italiana di Cuba's life task: combatting climate change di Daniesky Acosta e Hugo Rivalta e il tributo a Massimo Troisi a 30 anni dalla scomparsa del grande attore. Anna Pavignano presenta Laggiú qualcuno mi ama di Mario Martone e a seguire la proiezione del film.



