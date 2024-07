Calcio: Roma travolge Latina 6-1, doppietta Dybala

La Roma vince 6-1 contro il Latina il primo test della pre season. Due i volti nuovi: quello di Enzo Le Fee e Buba Sangaré. Daniele De Rossi riparte dal 4-3-3 e dopo un avvio che vede i giallorossi passare in svantaggio con la rete di Capanni, salvo poi cominciare la rimonta con la doppietta di Dybala (il 22 luglio sarà assente nel l'amichevole con il Kosice per via del matrimonio con la sua compagna a Buenos Aires). Poi in gol Solbakken, Pisilli, Le Fèe, e Graziani due volte. Tutto davanti gli occhi Ryan e Corbin Friedkin che erano presenti all'amichevole che si è tenuta a Trigoria . Nel pomeriggio hanno avuto anche una riunione con la Ceo Souloukou, il Diesse Ghisolfi e il tecnico. Non ha partecipato all'amichevole Tammy Abraham per un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando terapia specifica e sta conducendo indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l'eventuale problematica. Out anche Bove per un affaticamento muscolare.



