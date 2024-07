Rapinata e immobilizzata dai ladri in casa. E' accaduto la scorsa notte a una donna di 87 anni che abita a Torre Spaccata, alla periferia di Roma. L'anziana è stata svegliata da rumori che provenivano da una finestra e ha sorpreso degli uomini nel suo appartamento. I ladri l'hanno bloccata e hanno rovistato in casa scappando con monili in oro e alcune centinaia di euro. Sulla vicenda indaga la polizia.



