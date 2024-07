Studenti,'chiusura residenza Ruberti avrà gravi conseguenze'

"Il 3 luglio 2024 la DISCo Lazio ha annunciato la chiusura delle residenze DISCo a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio 2024 per i mesi di agosto e settembre.

Qualora non vengano rispettate queste scadenze, l'accesso agli alloggi verrà bloccato. Inoltre, sono previste delle sanzioni da parte dell'Ente che consistono nella mancata corrispondenza della seconda rata della borsa di studio, esclusione da tutti i benefici del bando e impossibilità di partecipare al prossimo bando dell'anno accademico 2024/25". Così gli studenti della residenza universitaria Antonio Ruberti, a Roma. I ragazzi fanno presente che la decisione "avrà gravi conseguenze, poiché nessuno di noi ha la possibilità di affrontare un trasferimento", scrivono. Trovare una sistemazione alternativa risulta "impossibile" per loro a causa "dei costi di trasloco (nazionale e internazionale) e degli affitti spropositati, aggravati dal prossimo Giubileo e dalla alta stagione turistica.

Inoltre, gli studenti internazionali non possono tornare nei loro paesi di origine sia per motivi economici che politici".

Gli studenti hanno quindi presentato una richiesta formale agli uffici della DISCo Lazio l'11 luglio scorso e domani è prevista la risposta dell'Ente. Pertanto sempre domani, alle 11, i ragazzi e le ragazze saranno in presidio in via De Lollis, a Roma, davanti alla sede di DISCo Lazio.



