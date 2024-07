Paul Lynch, dopo attentato forte il valore simbolico di Trump

"Tante persone non hanno più fede però gli individui sono animali simbolici. Il simbolismo si è spostato dalla religione ai leader, il più delle volte di stampo dittatoriale. È il caso di Donald Trump che ha assunto uno stato semidivino, è una sorta di semidio al quale viene attribuito un fortissimo valore simbolico". Lo dice all'ANSA lo scrittore irlandese Paul Lynch, vincitore del Booker Prize nel 2023, a Roma con il romanzo 'Il Canto del profeta' (66thand2nd) con cui sarà alla grande serata finale, il 16 luglio, del Festival Letterature.

"L'attentato a Trump del 14 luglio in Pennsylvania è la fotografia di tutto questo. In una delle foto c'è una inquadratura dal basso di Trump circondato dagli agenti dei servizi segreti, si vede il sangue che scende dall'orecchio, vicino c'è la bandiera americana e lui ha il pugno alzato e dice 'Fight!, Fight!, Fight!' 'Combattiamo! Combattiamo! È un'immagine che praticamente ha consegnato la vittoria alle prossime elezioni presidenziali in mano a Trump. Biden è un uomo che forse nella stessa occasione non avrebbe avuto l'istinto di alzare il pugno e gridare alla folla Fight! Fight! Fight!. Cosa vediamo in quella foto? Vediamo un uomo fortissimo, che non può essere abbattuto, sconfitto. E tutto questo simbolismo in una sola immagine ha un afflato religioso".



