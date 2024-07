L'assessora Scardozzi visita il centro polivalente a Bagnaia

"Lavorare insieme per evitare di interrompere le importanti attività del centro sociali polivalente "La Torre di Bagnaia" nel periodo in cui sarà necessario procedere con i lavori di ristrutturazione dell'attuale sede dell'ex circoscrizione".

Così, questa mattina l'assessora comunale al decentramento Katia Scardozzi, che era nella frazione viterbese di Bagnaia per incontrare i rappresentanti del centro.

L'incontro era stato voluto dalla Scardozzi per rassicurare i frequentatori del centro polivalente, che in vista degli interventi programmati sull'immobile dovrà essere temporaneamente trasferito.

"A Bagnaia sono in corso importanti interventi, il più importante dei quali è quello finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ristrutturazione dello storico palazzo Gallo, ma a breve prenderanno il via anche quelli sull'ex circoscrizione". Qui ha sede il centro polivalente a cui fa riferimento anche una biblioteca.

"La nostra priorità - ha spiegato Scardozzi - è quella di garantire la continuità del centro polivalente che rappresenta un fondamentale e prezioso luogo di aggregazione per molti residenti di Bagnaia, soprattutto anziani che vi trascorrono alcune ore della loro giornata. Al tempo stesso vogliamo trovare la soluzione migliore con una sede alternativa per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori. L'amministrazione comunale farà la propria parte - ha concluso - emettendo un avviso pubblico per individuare il locale adatto, nel frattempo troveremo le soluzioni più adeguate anche per ospitare l'archivio"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA