Cinema, al via a Roma la rassegna dei grandi cult italiani

Ha preso il via a Roma la programmazione estiva dell'Arena Mancini, presso i rinnovati giardini di viale Pinturicchio nella cornice del quartiere Flaminio. Con un maxischermo da 10 metri, l'anfiteatro offrirà fino al 6 agosto a ingresso gratuito una ricca rassegna cinematografica: da cult da rivedere con piacere come 'Ferie d'agosto', a pellicole più recenti come 'Lo chiamavano Jeeg Robot', passando per 'La grande bellezza'.

Tanti film da guardare sotto le stelle, ma anche tante iniziative collaterali a margine delle proiezioni: live music, dj-set, aperitivi a tema, stand-up comedy, presentazioni editoriali, mostre fotografiche e di arte contemporanea, attività ludico-sportive. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui registi e attori, e serate dedicate alla proiezione di film-documentari e cortometraggi pluripremiati provenienti da tutto il mondo.

Dal 22 luglio aprirà 'Libidine! I film cult della commedia italiana': la rassegna dedicata al cinema che nel tempo ha raccontato con ironia vizi e virtù del nostro Paese. La selezione a cura del direttore artistico Edoardo Campanale offrirà al pubblico l'opportunità di rivedere o scoprire grandi classici, fra risate e ricordi d'adolescenza.



