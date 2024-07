Minaccia clochard e spara colpi pistola a salve, denunciato

Ha minacciato un clochard che abitualmente orbita in via dei Frentani, nel quartiere San Lorenzo a Roma, dando fuoco alle sue cose e sparando in aria alcuni colpi con una pistola a salve. È accaduto l'altra notte.

L'allarme è scattato intorno all'una quando alcuni cittadini hanno segnalato degli spari.

L'uomo, un 33enne incensurato, è stato denunciato dalla polizia per incendio di rifiuti, possesso abusivo d'arma e minaccia aggravate. Avrebbe raccontato di essere "esasperato" perché l'uomo si spoglia continuamente in strada anche davanti alla moglie e di aver segnalato più volte la situazione.



