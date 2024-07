Maxirissa a coltellate e bottigliate nel Viterbese, 6 feriti

Maxirissa a bottigliate e coltellate a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il fatto è successo ieri sera intorno alle 23, vicino il teatro Lea Padovani, a pochi passi dal centro cittadino. Un numero imprecisato di persone si sarebbe affrontato con coltelli e cocci di bottiglia, terrorizzando passanti e residenti, nel tratto compreso tra il parcheggio sulla strada Castrense, via Ombrone e piazza della Rimembranza.

Alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme, e poco dopo sul posto sarebbero arrivate varie pattuglie dei carabinieri.

All'arrivo dei militari, i contendenti erano scappati lasciando a terra 6 persone sanguinanti, a causa delle numerose ferite inferte con cocci di vetro e lame. I feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale di Tarquinia ma non si conoscono le loro condizioni.

Gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona nel tentativo di ricostruire la dinamica dei fatti, e individuare le persone scappate al loro arrivo.

Tuttavia, alcuni testimoni riferiscono che tra le persone coinvolte nella rissa, ci fossero alcuni stranieri di origine nordafricana. Sul posto subito dopo il fatto, anche la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli.



