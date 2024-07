Madre e figlia investite da auto a Roma, muore 89enne

Due donne, mamma e figlia, sono state investite da un'auto nella tarda serata di ieri in via Appiano, in zona Trionfale a Roma. La madre, una 89enne, è morta poco dopo in ospedale mentre la figlia 57 anni è stata trasportata al policlinico Gemelli.

Alla guida della macchina un uomo italiano di 33 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Sono in corso accertamenti sull'esatta dinamica da parte del personale del VII Gruppo Appio che ha proceduto al sequestro del veicolo coinvolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA