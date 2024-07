Escursionista 49enne soccorsa nel Reatino, è grave

Un complesso intervento di soccorso è stato effettuato oggi pomeriggio dal Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico del Lazio lungo il Fiume Rio Petescia nel comune di Turania (Rieti) per trarre in salvo una escursionista di 49 anni, residente a Casperia (Rieti), precipitata per oltre 25 metri lungo le sponde del rio procurandosi diversi traumi agli arti inferiori e superiori. Immediatamente allertati, i soccorritori del Cnsas Lazio hanno attivato una squadra di terra dalla base di Vicovaro che ha raggiunto con la massima urgenza l'escursionista. Vista la gravità delle sue condizioni e l'impossibilità di trasportarla a spalla a causa del terreno impervio, è stato necessario procedere con il verricello per portarla a bordo dell'eliambulanza della Regione Lazio. A bordo dell'elicottero erano presenti il tecnico di elisoccorso del Soccorso, oltre un medico e l'infermiere del 118.

"L'intervento di soccorso - riferiscono dal Cnsas del Lazio - si è rivelato particolarmente impegnativo a causa delle precarie condizioni sanitarie dell'escursionista e dell'asperità del luogo dell'incidente". Una volta stabilizzata la 49enne reatina è stata trasportata in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma per le cure del caso. Sul posto, oltre al Cnsas Lazio, sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.



