Viterbo, a Ferento 'La fabbrica degli angeli senza tempo'

La prima nazionale dello spettacolo teatrale "La fabbrica degli angeli senza tempo" andrà in scena il 15 luglio alle 21.15 nell'antico teatro romano di Ferento, a Viterbo.

Lo spettacolo teatro danza con drammaturgia di Mario Brancaccio e Aurelio Gatti, e con coreografia e regia dello stesso Gatti, si inserisce nel cartellone di spettacoli teatrali proposti dal FerentoTeatroFestival, una rassegna culturale organizzata da oltre un ventennio dal Consorzio Teatro Tuscia con la direzione artistica di Patrizia Natale, e il sostegno del Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit, Ance Viterbo e del Ministero della Cultura, che dal 2022 lo ha riconosciuto Festival a livello nazionale.

Lo spettacolo è ambientato nel Seicento, secolo in cui Napoli era la città più grande e popolata d'Europa. In quel periodo la gerarchia sociale poneva i musicisti al livello dei servi, costretti a lavorare per un tozzo di pane.

Ed è proprio da questo il contesto da cui è partita la messa in scena de "La fabbrica degli angeli senza tempo", uno spettacolo concentrato sul Barocco come tempo storico, come condizione esistenziale di un'epoca che pone alla base una asimmetria fra tempo del mondo e tempo vissuto, tra il vuoto di prospettiva e l'attesa dell'occasione per il riscatto, che è il tema dello spettacolo di danza teatro, attraverso la musica e le visioni dell'ormai vecchio maestro Nicola Antonio Porpora, ennesimo protagonista dei fasti e dell'oblio di un'epoca tanto straordinaria quanto indifferente ai suoi numerosi artefici.





