Trovato morto in un prato vicino casa a Roma, ipotesi malore per il caldo

Un uomo è stato trovato morto in strada ieri pomeriggio alla periferia di Roma. In seguito ad alcune chiamate giunte al 112, i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca sono intervenuti in via Condofuri, in zona Borgesiana, in un'area campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade, per il rinvenimento del cadavere di uomo identificato, dai documenti personali trovati in una tasca, in un 68enne italiano residente poco distante.

Il personale medico del 118 intervenuto sul posto non ha riscontrato segni di violenza sul cadavere e ha riferito come causa del decesso un presunto arresto cardiocircolatorio per le alte temperature. La salma è stata comunque portata presso l'obitorio del Policlinico Roma Tor Vergata per il successivo esame autoptico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA