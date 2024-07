Sorpresi con gioielli rubati e grimaldelli, 3 fermati a Roma

Sorpresi con gioielli di valore, grimaldelli e bottiglie di acido utilizzato per forzare le serrature. Per questo la polizia ha fermato tre cittadini georgiani con l'accusa di ricettazione. Gli investigatori del XV Distretto Ponte Milvio durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in abitazione, transitando in via dei Campi Flegrei, hanno notato due uomini con fare sospetto uscire da un'auto e poco dopo raggiunti da una terza persona. Gli agenti li hanno pedinati fino a uno stabile in cui i tre sono entrati e qualche istante dopo usciti a bordo di due auto. A quel punto, gli investigatori hanno fermato e controllato le auto trovando all'interno grimaldelli, monili in oro, mazzi di chiavi e numerose lamelle in alluminio utilizzate dai ladri come segna porte, il tutto nascosto sotto la fodera dei tettucci dei veicoli. Successivamente, i poliziotti si sono recati nella struttura in cui i tre uomini alloggiavano e all'interno di una stanza, hanno sequestrato numerosi gioielli, orologi, grimaldelli e attrezzi utilizzati per la riproduzione di chiavi, oltre alla somma di 7.200 euro in contanti e ad alcune bottiglie contenenti acido utilizzato per forzare le serrature. Dagli accertamenti è emerso che una parte degli oggetti era la refurtiva di un furto in appartamento compiuto nelle settimane precedenti.



