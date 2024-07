Incidente mortale in piazzale del Caravaggio, in zona Ardeatino a Roma. Il conducente dello scooter proveniente da via Attilio Ambrosini, giunto sul piazzale, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto sulla rotatoria e schiantandosi sull'asfalto. Il 29enne italiano è deceduto sul posto. Sulla dinamica sono in corso accertamenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale.





