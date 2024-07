Ha 17 anni animatore indagato per violenza su 12enne in Salento

(V. 'Ragazzina 12enne denuncia, 'violentata ... delle 11:11) E' un ragazzo di 17 anni l'animatore di un villaggio turistico di Torre dell'Orso, nella marina di Melendugno (Lecce), indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una 12enne originaria del Lazio in vacanza con la famiglia nella struttura ricettiva del Salento.

L'episodio risale a mercoledì scorso. I carabinieri stanno cercando riscontri alle dichiarazioni della presunta vittima e verificando la presenza di eventuali testimoni.

La presunta violenza sarebbe emersa solo in un secondo momento quando la dodicenne avrebbe confessato alla madre e alla zia di aver subito abusi. A quanto si è appreso, il 17enne - ascoltato dagli investigatori - avrebbe negato, affermando di non essere a conoscenza della vera età della giovane turista e parlando di 'rapporto consensuale'.



