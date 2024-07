Accoltellato durante lite in strada, grave 28enne

E' sfociata in un accoltellamento una lite avvenuta ieri pomeriggio in strada nei pressi di un bar in via Scarpanto, in zona Prati Fiscali a Roma. Tra due uomini sono volati insulti che hanno fatto degenerare la lite, al punto che uno dei due, un ragazzo romano di 28 anni con precedenti, è rimasto ferito con un'arma da taglio agli arti superiori. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. Il ragazzo è ricoverato per le gravi lesioni riportate, con prognosi di 50 giorni, al momento non in pericolo di vita.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione Nuovo Salario che, grazie alle testimonianze e all'ausilio delle immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze, sono risaliti all'identità del secondo uomo, un cittadino romeno con precedenti, rintracciato poco distante e lo hanno arrestato.

Si ipotizza il tentato omicidio. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida.



