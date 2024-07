Sport e Salute-Corepla insieme per sostenibilità eventi Olimpico

E' partito il percorso per migliorare l'impatto ambientale degli eventi ospitati allo Stadio Olimpico di Roma. Un obiettivo congiunto di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e Sport e Salute, proprietaria dell'impianto, che porterà all'installazione di dieci ecocompattatori RecoPet per le bottiglie in Pet, così come al potenziamento della raccolta differenziata durante i concerti, col personale che raccoglierà le bottiglie in appositi zaini garantendone il corretto riciclo.

"L'Olimpico vuole sempre più rappresentare un modello per il Paese. Da tempo abbiamo come focus la sostenibilità in ogni suo aspetto, con la conseguente sensibile riduzione del relativo impatto ambientale ed effetti positivi in termini sociali ed economici - le parole del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. Quello con Corepla è un accordo che ci vede condividere questo percorso, in maniera convinta e ben consapevoli dell'importanza anche di sensibilizzare, attraverso gli eventi, quante più persone sui temi della sostenibilità e, in questo caso, del riciclo". L'iniziativa è volta a contrastare la dispersione dei rifiuti facendo una raccolta differenziata sempre più di qualità. "La riduzione dell'impatto ambientale dei grandi eventi passa anche da una corretta gestione dei rifiuti, un lavoro sinergico che abbiamo deciso di intraprendere con Sport e Salute con l'obiettivo di promuovere e diffondere un modello virtuoso. Siamo convinti che iniziative come queste possano realmente generare consapevolezza di quanto sia importante il contributo di tutti per generare valore e consolidare il sistema italiano di eccellenza basato sul riciclo", conclude il presidente di Corepla, Giovanni Cassuti.





