Lavoratori in nero, stop attività agriturismo-centro estivo

Sospesa l'attività di un agriturismo adibito anche a centro estivo a Roma. Durante i controlli della polizia, in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro e la polizia locale di Roma, nella struttura in via di Marco Simone, in zona Colleverde, gli agenti del Distretto San Basilio hanno trovato tre lavoratori senza regolare contratto e riscontrando la mancanza del documento di valutazione dei rischi.Data la presenza di lavoratori senza contratto, la violazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro per mancanza del D.V.R. e la presenza di 50 persone tra adulti e bambini, è stata disposta la sospensione dell'attività dell'agriturismo.

Mentre durante controlli in uno stabile in via Girolamo Meghelli, all'interno di un contenitore di plastica nascosto nel vano ascensore gli agenti hanno trovato 210 dosi di cocaina e 4 di hashish già pronte per essere messe sulla piazza di spaccio.





