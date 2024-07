Immobile 'decisione difficile, sarò sempre laziale'

"Ho tante emozioni dentro di me, dover prendere una decisione cosi diffficile non è stato il massimo. Come per tutte le cose c'e un inzio e una fine, a volte la vita ti porta davanti a delle scelte e ho valutato così.

Baroni ha accettato la mia decisione anche se mi ha detto che mi sarebbe piaciuto allenarmi". Sono queste le parole con cui Ciro Immobile, ormai ex attaccante biancoceleste, saluta i tifosi della squadra laziale prima di iniziare la sua avventura al Besiktas, ai canali ufficiali del club.

"Il ringraziamento più grande va ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Avrei voluto abbracciare i tifosi uno a uno, ora è giusto guardare avanti e fare un'esperienza nuova, ma rimarrò legato a questa maglia a vita", prosegue Immobile. Infine un augurio alla sua ormai ex squadra: "Ho visto i ragazzi nuovi, sono tutti super carichi. È giusto che ci sia un po' di incertezza, anche quando sono arrivato io c'era ma poi abbiamo fatto la storia della Lazio. Credo che la società e tutti debbano avere l'affetto della gente per affrontare questa stagione. Ora è arrivato il momento di dirci arrivederci, ma questa sarà sempre casa mia, farò il tifo e sarò sempre un tifoso della Lazio", conclude Immobile.



