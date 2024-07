Coltivava marijuana tra pomodori, arrestata dai carabinieri

I carabinieri di Corchiano, in provincia di Viterbo, hanno arrestato una 46enne, accusata di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La donna, che tranquillamente coltivava le piante marijuana in mezzo ai pomodori nell'orto della sua villetta di campagna, è stata scoperta per caso da un carabiniere fuori servizio che faceva jogging.

Il militare, infatti, mentre passava correndo davanti la casa, ha notato le strane piante che crescevano rigogliose in mezzo ai filari di pomodori.

Ovviamente, appena tornato in caserma ha segnalato la scoperta al comandante di stazione, il quale dopo i dovuti controlli sugli occupanti dell'abitazione, ha deciso di intervenire.

I militari, arrivati sul posto, non solo hanno trovato nel terreno adiacente alla casa, 27 piante di marijuana tra gli ortaggi, ma anche 100 grammi di sostanza già essiccata e pronta alla commercializzazione.

Oltre a questo, in un capannone vicino hanno scoperto due piccole serre completamente attrezzate per la coltivazione delle piantine, provviste di ventilatore, deumidificatore, timer per l'irrigazione e termometro.

Trovato anche un "grinder" di quelli usati per sminuzzare la marijuana.

Per la 46enne è scatto l'arresto in flagranza di reato.

Le serre e il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati sequestrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA