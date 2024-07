Ballando on the road, Carlucci conclude il viaggio a Roma

Come di consueto si chiude a Roma Ballando on the road 2024, il live casting nato nel 2015 dall'idea di Milly Carlucci di girare l'Italia alla scoperta di talenti del ballo di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o semplici appassionati. L'appuntamento è il 13 e 14 luglio nel centro commerciale Porta di Roma (Via Alberto Lionello, 201). In questa due giorni di provini il pubblico presente potrà incontrare Carolyn Smith, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Moreno Porcu e Angelo Madonia.

Il casting prevede 2 selezioni diverse. La Pro, riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità che abbiano compiuto i 18 anni di età: iscrivendosi, si potrà anche essere valutati per entrare tra i maestri di Ballando con le Stelle, come è accaduto ai vincitori dello scorso anno Sophia Berto e Nikita Perotti, che quest'anno faranno parte del cast della trasmissione del sabato sera. La selezione Open, aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità categoria ed età (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

In palio, la possibilità di approdare alla ribalta di Rai1 il prossimo autunno, con Ballando con te, in onda il sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia, e con Ballando con le stelle il sabato sera.



