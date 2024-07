Autonomia: opposizioni Lazio presentano richiesta referendum

"Contro la legge sull'autonomia differenziata che spacca il Paese, attenta all'unità nazionale e aumenta le disuguaglianze, anche nel Lazio abbiamo depositato una richiesta di indizione di referendum abrogativo". Lo comunicano in una nota i capigruppo Mario Ciarla (Partito Democratico), Adriano Zuccala' (Movimento 5 Stelle), Marietta Tidei (Italia Viva), Claudio Marotta (Alleanza Verdi Sinistra), Alessandra Zeppieri (Polo progressista), Alessio D'Amato (Azione e rappresentante del gruppo Insieme per il Lazio).

"Questa cosiddetta autonomia differenziata costituisce un vulnus al quale intendiamo porre rimedio insieme a tutte le cittadine e i cittadini che, da Nord a Sud passando per il Centro, sanno che questo provvedimento rappresenterà una sciagura per tutti - aggiunge l'opposizione -. Non sono previsti finanziamenti per i Lep, tanto che lo stesso Rocca si è già tirato indietro, e si permette di procedere con l'autonomia differenziata senza garanzie di equità territoriale, rischiando di dividere ulteriormente il Paese in settori cruciali come sanità e istruzione. Per questo - concludono i consiglieri - siamo determinati ad agire in ogni sede e chiederemo con insistenza la calendarizzazione di questa proposta di referendum fin dal primo consiglio utile".



