Roghi sterpaglie a Roma e provincia, fiamme vicino alle case

Numerosi gli incendi di boschi e sterpaglie dal primo pomeriggio a Roma e provincia. A Roma, in via Mezzoiuso, in zona Borgata Finocchio, i pompieri sono impegnati dalle 14 per estinguere un esteso incendio di bosco arrivato - a quanto riferito dai vigili del fuoco - a 50 metri circa dalle abitazioni. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte.

Nel comune di Albano Laziale, in via Santa Maria in Fornarola, due squadre dei vigili del fuocosono state impegnate per domare le fiamme che si erano propagate nelle vicinanze di un depuratore. Mentre a Cerveteri si è sviluppato un vasto rogo in di sterpaglie.



