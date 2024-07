Minacce per fargli vendere casa a un uomo vicino ai clan,arresti

Intimidazioni per fargli rivendere agli originari proprietari, tra i quali c'era un uomo ritenuto vicino a clan camorristici di Napoli, e a un prezzo di favore, la casa che aveva acquistato all'asta .Con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la polizia di Latina sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone mentre per una quinta è stato disposto il divieto di dimora. Il provvedimento arriva all'esito di indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Roma.

La vittima, di Latina, dopo essersi aggiudicata all'asta l' appartamento, avrebbe ricevuto numerose pressioni per rivenderlo per il tramite di tre persone: una di loro in passato ritenuta organica a Cosa Nostra agrigentina, un'altra è esponente di una famiglia di etnia rom stanziale a Latina



