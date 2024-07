Lazio autorizza agricoltori ad abbattere cinghiali

Nel Lazio gli agricoltori potranno abbattere i cinghiali che invadono i loro terreni. Lo prevede l'aggiornamento del piano regionale per il contenimento della fauna selvatica. In casi di urgenza, e dopo aver ottenuto il porto d'armi e aver seguito un corso specifico, gli agricoltori potranno abbattere loro stessi gli ungulati che arrivano sul loro terreno. Questa mattina il presidente della Regione Francesco Rocca, e l'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini, hanno incontrato gli agricoltori della Coldiretti, in protesta davanti la sede regionale proprio a causa della fauna selvatica che sta devastando i loro terreni.



