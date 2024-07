Tragedia sul lavoro stamattina ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Un dipendente di 60 anni è stato travolto da un autocarro in una cava di basalto. Soccorso in gravissime condizioni, è stato trasportato in elicottero al policlinico Gemelli dov'è deceduto. Sul posto i carabinieri e l'ispettorato del lavoro.



