Quando il tetto del multipiano fa cultura

Nato come progetto di riqualificazione urbana e sociale, il Casilino Skypark a Roma è il tetto di un parcheggio multipiano in disuso del Centro Commerciale Casilino, trasformato in uno spazio a ingresso libero dove sport, incontri, cultura e benessere animano l'estate romana. È una piazza di 4mila mq che si affaccia dall'alto sui quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata, dove è in corso un ricco programma di eventi culturali e sportivi.

Per tutta l'estate dal martedì alla domenica, dalle 18 fino alle 2 di notte, si potrà giocare a padel, ascoltare un concerto, vedere un film o brindare al tramonto con gli amici.

Punto focale della manifestazione è la Casilino Live Arena, uno spazio che ospita fino a mille persone dove si alternano concerti, live exhibition, presentazioni, festival e proiezioni cinematografiche.

La programmazione prevede ogni martedì la rassegna cinematografica 'Visioni Periferiche'; spettacoli teatrali, stand up comedy e presentazioni di libri ogni mercoledì; eventi musicali, enogastronomici, mercatini artigianali ogni giovedì; i dj set e i concerti di Upyard di venerdì; il sabato è dedicato a concerti live di artisti del panorama romano e italiano, per terminare la domenica con 'Muoviti che ti passa', una serata nella quale si intrecciano sport e ballo. Anche quest'anno la piazza ospita 'La Terrazza del Gusto - Street Food Pop Gourmet', punto di riferimento per chi ama il buon cibo. Spazio anche all'arte con una nuova opera di Diamond e Solo che contribuirà a gettare le basi per una galleria di arte contemporanea a cielo aperto, il Casilino Art District.

Per il settore benessere nell'area solarium-lunarium ci si può rilassare prendendo il sole di giorno e la brezza di sera.

Nella nuova area Lounge&Party ci si rilassa o si festeggia ricorrenze insieme. Dalle 18 è aperta anche l'area giochi per bambini e per adulti con biliardini, ping-pong, retro game, visori di realtà virtuale, scivoli, altalene e arrampicata. Gli spazi dedicati allo sport consentono di praticare padel, fitness nella palestra all'aperto, street basket, pattinaggio, skateboard e pickleball.



