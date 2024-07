Gualtieri, da governo taglio da 28milioni a spesa corrente Roma

"A Roma sono state concesse risorse per gli investimenti, ma contemporaneamente, per effetto della scorsa legge di bilancio è arrivato un taglio pesantissimo da 28 milioni di euro alla spesa corrente nel momento in cui tutti i servizi ai cittadini costano di più per gli adeguamenti contrattuali e l'aumento dei prezzi. Non solo non abbiamo risorse in più per gli Oepac (assistenza scolastica, ndr.), la disabilità o il trasporto pubblico, ma un taglio da parte del Governo pesantissimo. Ventotto milioni su 250 significa che Roma sostiene da sola l'11% della manovra a fronte del 5% di abitanti" del Paese. Quindi "quando si tratta di dare risorse, la Capitale ha meno" del numero dei suoi abitanti, "quando si tratta di tagliare, le viene tolto più del doppio". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione del Protocollo d'intesa per l'ampliamento della città giudiziaria a piazzale Clodio, a chi gli chiedeva un commento alle notizie di tagli operati dal Governo ai finanziamenti per la Capitale nell'ambito dell'annunciata spending review.



