Cc ucciso: difesa Hjorth chiede gli arresti domiciliari

I difensori di Gabriele Natale Hjorth, che il 3 luglio scorso ha visto ridursi la pena a 11 anni e 4 mesi dalla corte di Assise di Appello di Roma per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha presentato istanza per ottenere gli arresti domiciliari. I legali individuano nella casa della nonna di Hjorth, a Fregene, il luogo per far scontare la pena.

Una iniziativa a cui annunciano opposizione i legali di parte civile. "Stiamo già lavorando per una ferma opposizione alla richiesta di domiciliari - commenta l'avvocato Massimo Ferrandino, legale della moglie di Cerciello Rega -. Capiamo il disagio carcerario con le temperature elevate di questi giorni ma riteniamo inopportuno mandare il condannato americano a scontare la pena a Fregene tenuto conto che non sono nemmeno state risarcite le pari civili". Per la stessa vicenda Lee Elder Finnegan ha avuto una riduzione a 15 anni e due mesi di carcere.





