Da Craig David a BigMama, il programma del festival Superaurora

Musica, spettacolo di luci e immagini, podcast in diretta. Il tutto immersi nella pineta di Castel Fusano, al Castello Chigi, a due passi dal mare. È il programma di Superaurora, il festival di musica internazionale che il 27 e il 28 luglio ospiterà artisti come Craig David, Masego, Jp Cooper, Louie Vega, BigMama, Mecna, Jungle, e Fast Animal and Slow Kids. Ma anche Mezzosangue, Giuse the Lizia e altri.

Ci saranno due palchi, uno per i live e uno per i dj. È prevista anche la partecipazione - per la prima volta a Roma - di Glitterbox, format di Defected, etichetta di musica house e disco. E tanto spettacolo con Jungle (Dj Set), Adi Oasis, Dabeull, Anna Collecta. In programma anche Ciao Discoteca Italiana, Iamddb, Laila Al Habash, Melvo Baptiste e L'Officina della Camomilla, tra gli altri.

Il villaggio del festival sarà anche un'occasione per socializzare ed affrontare temi come la tutela dell'ambiente.

Prevista un'esperienza interattiva e immersiva con spettacoli di videomapping, installazioni, proposte gastronomiche e la possibilità di campeggiare.



