Viterbo, direttrice postale smaschera truffatore di anziani

Questa volta a sventare un probabile tentativo di truffa agli anziani, è stata la direttrice di un ufficio postale della provincia di Viterbo. La dirigente, infatti, era stata contattata telefonicamente da una persona che, spacciandosi per maresciallo de carabinieri, le aveva chiesto informazioni sui suoi clienti che avevano un libretto di risparmio aperto nella sua filiale.

Il sedicente maresciallo, si era giustificato dicendole che dopo aver sventato una truffa ad anziani ad opera di due Romeni, che volevano farsi consegnare dalle vittime i soldi del loro libretto postale, avevano trovato in possesso dei malviventi altri libretti di risparmio aperti nella sua filiale, e che gli investigatori avevano bisogno dei numeri telefonici dei suoi clienti per rintracciarli e restituirglieli.

La dirigente, insospettita ha preso tempo dicendo al suo interlocutore che la ricerca avrebbe preso tempo, e che l'avrebbe dovuta richiamare.

Ma una volta finita la telefonata, la donna ha immediatamente telefonato ai veri carabinieri, che ovviamente non avevano mai sentito parlare di questa storia.

E quando l'uomo l'ha richiamata, lo ha smascherato. Lui per tutta risposta prima l'ha insultata, e poi le ha attaccato il telefono in faccia.

La direttrice ha allertato la sede centrale e le varie filiali al fine di prevenire altri tentativi di questo genere.

I carabinieri stanno indagando per rintracciare l'autore della telefonata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA