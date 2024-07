Tagliavanti,'fiducia a Prete per sua grande professionalità'

"A nome mio e di tutta l'Istituzione che rappresento mi congratulo vivamente con Andrea Prete per la sua riconferma, all'unanimità, al vertice di Unioncamere. La fiducia che gli è stata accordata e ribadita oggi da tutte le Camere di Commercio italiane è logica conseguenza della sua grande professionalità ed esperienza, qualità che rappresentano la migliore garanzia per le 6 milioni di imprese che operano nel nostro Paese". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, sulla riconferma di Andrea Prete come presidente di Unioncamere per il prossimo triennio.

"Le Camere di Commercio, più che mai in questa fase complessa sia da un punto di vista economico che geopolitico, con tutte le loro competenze, funzioni e risorse sono al fianco degli imprenditori e lavorano quotidianamente per dare un sostegno concreto al tessuto produttivo locale, in particolare sui delicati fronti dell'innovazione e della transizione green - prosegue Tagliavanti - Il presidente Prete sono sicuro che saprà affrontare anche questo secondo mandato con il consueto entusiasmo e la grande competenza che lo contraddistinguono. A lui e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro".





