S.Egidio, costretti a chiudere l'asilo della pace

Attivo da anni nel cuore di Trastevere, a Roma, l'asilo "I colori della pace" della Comunità di Sant'Egidio "sarà costretto, dal prossimo settembre, a chiudere la sua attività, per mancanza di una convenzione con l'amministrazione comunale. Modello di integrazione per l'accoglienza di figli di cittadini italiani e stranieri, alcuni venuti con i corridoi umanitari, ha rappresentato, sin dalla sua apertura, un simbolo dell'integrazione possibile in una città, come Roma, in cui imparare a convivere sin da piccoli rappresenta un valore aggiunto", sottolinea la stessa comunità.

"L'assessorato alla Scuola, da cui dipende la gestione degli asili cittadini, a tutt'oggi non ha favorito l'apertura di un bando per le nuove convenzioni e neanche accordato un 'contributo ponte' per permettere alla struttura di continuare a funzionare. Siamo quindi costretti a sospendere l'attività per perdite economiche non più sostenibili", annuncia Sant'Egidio sottolineando che "la chiusura di un'esperienza multietnica e all'avanguardia come quella de 'I colori della pace', non solo apprezzata dai genitori della zona, ma visitata anche da importanti delegazioni italiane ed estere - come a suo tempo il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon -, non può che segnare una grave perdita per il tessuto cittadino e uno scoraggiante primato per un'amministrazione comunale che afferma di voler promuovere una sempre più valida offerta di asili nido alle madri e ai padri della nostra città" di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA