Ritardi e treni soppressi per guasto a linea vicino Latina

Ritardi fino a un'ora e cancellazioni di treni. La causa, un guasto alla linea avvenuto a Campoleone , in provincia di Latina , pochi minuti dopo le sette di stamani .

I ritardi hanno riguardato Intercity e Regionali . I maggiori disagi per i pendolari visto che i Regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Un'ora di ritardo anche per il Treno Intercity Notte , partito ieri sera da Siracusa per Termini.

Alle 8,20 , secondo il sito di Trenitalia, la circolazione è tornata regolare



Riproduzione riservata © Copyright ANSA