Pnrr: a settembre al via i lavori per il tram di viale Togliatti

I lavori della nuova tramvia di viale Palmiro Togliatti a Roma dovrebbero iniziare entro settembre e concludersi entro i termini previsti, cioè entro giugno 2026, data per la quale dovranno essere forniti anche 10 nuovi tram.

E' quanto è emerso durante la seduta di questa mattina della commissione capitolina Pnrr presieduta da Giovanni Caudo.

Caudo ha ricordato in sintesi le caratteristiche dell'opera: l'investimento è di circa 100 milioni; la nuova linea sarà lunga circa 8 km e avrà 19 fermate intermedie oltre ai capolinea.

Permetterà di collegare tra loro, tra l'altro, le tre linee della metropolitana: la B a Ponte Mammolo, dove si trova uno dei capolinea, la C al C al parco di Centocelle in corrispondenza di via Casilina e la A all'altezza della stazione di Subaugusta. E' prevista nell'investimento anche la fornitura di 20 tram a batteria.

"La gara - ha spiegato la commissaria straordinaria alle tramvie Maria Lucia Conti - è stata aggiudicata il 29 dicembre, nelle more della verifica dei requisiti che è stata molto lunga.

Abbiamo avuto un ricorso al Tar, che ha respinto la sospensiva ma si è espresso nel merito al fine maggio. L'aggiudicazione efficace è stata di fatto a metà giugno. Abbiamo già attivato i progettisti dell'aggiudicatario, perché devono fare il progetto escutivo. Contiamo di iniziare i lavori per settembre: è stata già fatta la Cds decisoria, non abbiamo ulteriori impedimenti né altri pareri da acquisire. Contiamo di poter iniziare entro settembre. Stiamo ragionando di lavorare per tratte contemporanee, così da fare prima. L'esecutivo cercheremo di approvarlo per stralci per far partire subito i lavori".

"Non vedo grosse difficoltà nell'opera - ha aggiunto la commissaria di governo - Abbiamo attivato la verifica degli ordigni bellici; Invitalia sta facendo la gara, ed è in corso la valutazione, per l'affidamento della direzione dei lavori. Ci sono alcuni tratti con assistenza archeologica. Ci sono un po' di rallentamenti con lo spostamento dei sottoservizi. Le società che le gestiscono sono piene di lavoro, ma su questo c'è un tavolo già attivato". "Rispetto a giugno 2026 dovremmo farcela lavorando contemporaneamente su più tratte - ha concluso Conti - Entro giugno 2026 ci saranno anche le prime 10 vetture su 20: devono essere contrattualizzate e fornite per quella scadenza".





