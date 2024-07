Domina l'anticiclone africano, a Roma picchi di 37-38 gradi

Torna a dominare l'anticiclone africano e il clima si fa rovente. Previsto caldo e sole su tutto lo stivale, con temperature in crescita che supereranno i 40 gradi. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it "Già dalla giornata odierna - afferma - assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa".

Le correnti di aria calda porteranno tempo stabile, tanto sole, e un'impennata delle temperature. Il caldo si farà sentire soprattutto da domani, martedì 9 luglio. In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37-38°C.



