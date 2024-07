Sciopero treni, ritardi e code alle biglietterie a Roma

Cancellazioni, ritardi che superano anche l'ora e qualche fila alle biglietterie. Disagi anche nelle stazioni di Roma per lo sciopero dei treni che durerà fino a stasera.

Al momento alla stazione Termini si registra qualche coda alle biglietterie. In fila principalmente turisti stranieri per il rimborso dei biglietti. Regolari, invece, i collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino. A monitorare la situazione negli scali ferroviari della capitale gli agenti della polfer.



