Marianna Suriano prima ballerina, 'un percorso nuovo'

(di Luciano Fioramonti) Diventare prima ballerina dell' Opera di Roma con il Lago dei Cigni, la coreografia che ha amato fin da bambina. Marianna Suriano ha centrato l'obiettivo ricevendo la nomina tra gli applausi pochi giorni fa dopo aver danzato il celebre balletto. ''Non poteva andarmi meglio - dice all'ANSA - . Sono contenta e ancora incredula, è una grandissima conquista arrivata con il mio titolo preferito. Non la vivo come un traguardo ma come l' inizio di un altro percorso nuovo e importante, con maggiori responsabilità e con la grande gioia di aver coronato tanti anni di sacrifici''. Nella sua nuova veste sarà subito impegnata il 9 e 10 luglio al Caracalla Festival con il corpo di Ballo diretto da Eleonora Abbagnato nel dittico contemporaneo composto da La nuit dansée di Giorgio Mancini e Nuit romaine di Angelin Preljocaj, con i costumi creati da Maria Grazia Chiuri della Maison Dior. Poi volerà a Barcellona per proporre anche al Teatro del Liceu il Lago dei Cigni, nel doppio ruolo del cigno bianco e del cigno nero, al fianco di Michele Satriano, anche lui primo ballerino. Nella città spagnola condividerà il cartellone con due coppie di stelle, le étoiles dellì Opera di Roma Rebecca Bianchi e Alessio Rezza e l' altra degli ospiti internazionali, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov, reduci dal successo recente ottenuto proprio al Costanzi. ''Non mi era mai capitato di portare un ruolo principale all' estero. Sono felice di avere una opportunità che mi dà tanta carica. E' una responsabilità ancora maggiore perchè all' estero ci sono ballerini di altissimo livello''.

Marianna Suriano, 31 anni, ha cominciato a studiare danza privatamente a quattro anni e a undici si è perfezionata alla Scuola della Scala. Subito dopo il diploma nel 2012 è entrata nel Corpo di Ballo del Teatro scaligero e nel novembre 2012 in quello del Teatro dell'Opera di Roma, dove si è esibita in diversi ruoli da solista e prima ballerina. I suoi modelli? ''Mi piace tantissimo la scuola russa. Sono sempre stata affascinata da Svetlana Zakharova. Per Il Lago dei Cigni da quando ero bambina mi sono ispirata a lei e al suo modo di muovere le braccia. E' sempre stata il mio idolo. Lei e Polina Semionova sono le mie preferite''. A chi sente di dire grazie? ''Ai miei genitori, nei miei otto anni alla Scala hanno fatto molti sacrifici per me. Poi agli insegnanti della scuola di ballo scaligera, sono stati fondamentali, mi hanno fatto lavorare tanto senza mai regalarmi nulla nonostante abbia sempre sentito la loro stima. E ovviamente a Eleonora Abbagnato e tutto lo staff e alla direzione della scuola di ballo dell' Opera di Roma. Poteva anche non succedere se non fosse stato per loro, di questo sarò grata per sempre. E infine dico grazie un po' anche a me stessa perchè mi è capitato di avere momenti no ma ho sempre avvuto la voglia di continuare e non arrendermi mai''.

Danzare il Lago dei Cigni era uno dei sogni di Marianna Suriano.

Ne resta un altro da realizzare, Tatiana, protagonista di Onegin coreografato da John Cranko. ''Anche questo è il mio balletto del cuore, sento che la storia di Tatiana mi rappresenta anche nella vita. Mi piacerebbe rappresentarla in scena'', conclude.





