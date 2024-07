Lavia chiude con Oscar Wilde Extravillae a Villa Adriana

Gabriele Lavia ha chiuso, con una serata dedicata a ''Le favole di Oscar Wilde'', gli appuntamenti a ingresso libero del programma ''ExtraVillae - Metamorfosi in bellezza'' alle Grandi Terme di Villa Adriana ma che prosegue nelle ville di Tivoli sino al 28 luglio, terminato nei giorni scorsi l'omaggio alla commedia italiana e a Marcello Mastroianni per i 100 anni dalla nascita con la proiezione di film iconici al Santuario di Ercole Vincitore.

L'attore, da par suo e nonostante il fastidio di zanzare e moschini attirati dalla luce del palco, ha introdotto e letto due testi, ''Il razzo pretenzioso'' con i fuochi d'artificio parlanti e scoppiettanti come in una poesia futurista e il classico e malinconico ''Il principe felice'', sull'incontro tra una statua tutta d'oro e una rondine che finisce per non partire per l'Egitto per riuscire a portare un po' di bene alla gente povera della città. Lavia ha dato vita ai testi giocando di intonazioni e colorature, di voce narrante e vocine dei personaggi che conquistano gli spettatori, che, alla fine, lo applaudono a lungo e festeggiano.

Extravillae prosegue a Villa d'Este dal 9 all'11 luglio con una rassegna di teatro sperimentale presentata da Urbano Barberini e in programma ''Sempre fiori mai un fioraio! Omaggio a Paolo Poli'' con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica; ''Diario di un inadeguato'' di Emanuele Salce con Paolo Giommarelli e ''Gola e altri pezzi brevi'' di Mattia Torre con Valerio Aprea.

Dal 12 luglio sempre a Villa d'Este prosegue il viaggio nel mondo del cinema con opere firmate da giovani registe: ''La bella estate'' di Laura Luchetti, ''La Chimera'' di Alice Rohrwacher, ''Misericordia'' di Emma Dante, ''Bellezza, addio'' di Carmen Giardina, oltre a ''Patagonia'' di Simone Bozzelli e ''Disco Boy'' di Giacomo Abbruzzese. A chiusura, il 28 luglio, ''Electronic Soundscapes'' con Odeon e il dj Scalarandis.





