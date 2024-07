Incidente nel frusinate, motociclista gravissimo

Incidente stradale grave questa sera sulla Provinciale 628 Leuciana che collega la via Casilina da Castrocielo con il centro urbano di Pontecorvo passando davanti al Casello A1. Nell'incidente si sono scontrate Una Opel Mokka ed una moto che è impattata sulla vettura centrandola con violenza sul lato frontale e sfondando poi il parabrezza anteriore.

Sono disperate le condizioni del motociclista, Manolo Iorio di 47 anni e residente a Pontecorvo (Frosinone). I medici del 118 stanno tentando di rianimarlo e nel luogo dell'incidente è arrivata anche una eliambulanza. La Provinciale è stata chiusa dai carabinieri in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi.



